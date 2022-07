Manneken Pis gehuld in Rolling Stones-outfit

Corrie uit Sint Willebrord ging viraal met tirade over Mick Jagger en nu zingen duizenden fans haar toe

SINT WILLEBRORD/AMSTERDAM - Voor Rolling Stones-fan Corrie Blom kan deze week niet meer stuk. Duizenden mensen in de Johan Cruijff Arena scandeerden donderdagavond haar naam toen Mick Jagger over Frans Bauer begon. Eerder ging Corrie ‘viraal’ met haar tirade over de door corona gevelde Mick Jagger.

8 juli