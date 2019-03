Manon Meijers is Van Der Gijp spuugzat: Scoor eens wat minder makkelijk

De styliste laat in een betoog van 550 woorden weten wat de woorden van René hebben aangericht. Ze vond dat Van der Gijp haar dinsdag ‘schoffeerde’ met zijn opmerking, die ging over een foto waarop Meijers en Meeuwis op de rode loper naast elkaar stonden. In tegenstelling tot Van Der Gijp zegt Meijers het zelf wel beleefd te willen houden. Ook al heeft ze, naar eigen zeggen, alle reden om dat niet te doen. ‘Om meteen maar met de deur in huis te vallen: ik heb een kutweek gehad', begint ze haar relaas. ‘U noemde mij, terwijl u bijna stikte van het lachen, ‘de omgebouwde broer van Guus Meeuwis’ en ging he-le-maal stuk om mijn lengte.’ Het grapje van Van Der Gijp hakte er flink in bij Meijers, maar níet omdat ze onzeker is. Integendeel; de styliste is meer dan tevreden met haar lengte. ‘Ik draag namelijk, ondanks mijn 1 meter 84, dolgraag stiletto’s. Ik heb niet de gemiddelde lengte maar ben prima zelfverzekerd en dolgelukkig met mijn ellenlange benen die ik niet schroom te accentueren. Dat ik daarmee een flink stuk boven mijn man uit toren, kan me geen bal schelen.’ Het stoort Meijers echter enorm dat Van Der Gijp regelmatig zijn moment pakt om homo's en transgenders te beledigen én aan bodyshaming doet. ‘U roept geregeld in de media dat niemand eigenlijk iets over uw uitspraken mag roepen. Maar zo zijn we natuurlijk (gelukkig) niet getrouwd, meneer Gijp.’ Tekst gaat door onder de foto

Dikkere huid kweken

En dus bijt Meijers in haar betoog flink van zich af. Zo schrijft ze onder meer zeker te weten dat de grap met voorbedachten rade werd gemaakt. ‘U (of uw redactie) heeft bewust van tevoren een foto van ons samen opgezocht', stelt ze.



‘U heeft uw grapje van tevoren bedacht (zoals van de week te lezen was is er wel degelijk een format waaraan u zich houdt waarin tempo en timing alles zijn) en u heeft er bewust voor gekozen me diep te kwetsen', schrijft Meijers, die zelf ook van alles zou willen zeggen over het uiterlijk van Van Der Gijp. Maar dat doet ze niet. Ze legt uit waarom: ‘Ik voel niet de infantiele en zielige behoefte om dat op nationale tv te verkondigen. Lijkt me ook uitermate zonde van de zendtijd.’



Meijers vervolgt: ‘Waarschijnlijk is uw reactie dat ik een dikkere huid moet kweken. Of (ik zal het volgende ‘grapje’ alvast voor u inkoppen) dat ik me moet vermannen. Verman u zelf eens. Maak een grap die niet ten koste van iemand anders gaat. Om in voetbaltermen te blijven: scoor eens wat minder makkelijk.’



Mocht Meijers ooit het genoegen hebben om de voetbalanalyticus in levende leven te ontmoeten, weet ze in ieder geval wat haar te doen staat. ‘Dan zal ik u een stevige hand geven. En een ferm knietje. Jongens onder elkaar, René.’