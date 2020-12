Manuel maakt parel van een promo en Jetteke blikt terug op trip met sexy billenfoto

Modemiljonair Nikkie Plessen voelt zich niet te goed om voor een kiekje op een koude stenen vloer te poseren. Als hij maar van marmer is.

Styliste Jetteke van Lexmond en zus Lieke blikken terug op hun trip naar New York, die zo te zien weinig om het lijf had.

Marieke Elsinga weet dat schreeuwerige kerstballen het best tot hun recht komen naast een rustige outfit.

DJ Tiësto poseert in jas met matchend mondkapje in het winterwonderland van Aspen, Colorado.

Zangeres Hind Laroussi blijkt in haar Idols -tijd niet ál haar talenten te hebben laten zien.

Stacey Rookhuizen gaat behoorlijk chagrijnig kijken van het onstuimige weer in Amsterdam. Gelukkig zitten haar haren al in de war.

Echte professionals kunnen zelfs met de meest vieze dingen in gedachten toch mooi poseren. Kijk maar naar K3-zangeres Marthe De Pillecyn , hier denkend aan pizza met mayonaise.

Influencer Rianne Meijer heeft zichzelf kwetsbaar vastgelegd om te achterhalen of ze echt zo knap is tijdens het huilen. Het resultaat is om te janken.