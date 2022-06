Manuela Kemp had na veertig jaar werken ‘even rust nodig’

Manuela Kemp gewond: draad die over fietspad was gespannen, komt in haar nek

NPO-coryfee Manuëla Kemp is donderdag bij een bizar ongeluk met haar scooter gewond geraakt aan haar kin en nek. Zij reed na de uitzending in het Mediapark naar huis en werd geraakt door een draad die over een fietspad was gespannen. Toen de presentatrice aangifte deed, vertelde de politie haar dat het om een veelpleger gaat die de Hilversumse fietspaden al langer teistert.

29 september