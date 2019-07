‘Maradona leeft nog en dat was niet altijd in mijn voordeel’

Nog steeds kan Diego Armando Maradona, inmiddels een pafferig en ongeleid idool van 58 met een wankele gezondheid, onnavolgbare schijnbewegingen maken. Dat ondervond regisseur Asif Kapadia toen hij de voetballegende wilde uitnodigen om de documentaire te bekijken die hij over de gloriejaren van het Argentijnse enfant terrible in zijn periode in Napels had gemaakt.



,,Ik heb diverse keren geprobeerd om een afspraak met Diego te maken’’, vertelt de 47-jarige filmmaker die eerder furore oogstte met bekroonde documentaires over zangeres Amy Winehouse en autocoureur Ayrton Senna. ,,We zijn zelfs met onze film onder de arm naar Argentinië gegaan om hem een privévertoning aan te bieden. Maar toen zat hij opeens in Mexico, waar hij trainer was geworden. Later was hij ook daar onvindbaar. Het lijkt wel alsof hij permanent de wereld rondreist. Het is ons dan ook niet gelukt om de film voor de wereldpremière aan hem te tonen.’’



Hoewel Kapadia ook tijdens de wereldpremière in Cannes het zonder zijn filmonderwerp moest stellen (‘Diego heeft kennelijk een schouderblessure opgelopen’) bleek al snel wat er werkelijk aan de hand was. Maradona was verbolgen over de internationale poster van de film waarop boven een imponerend portret van de voetballer in het shirt van Napoli de woorden Rebel, Held, Oplichter, God staan afgebeeld.