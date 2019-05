Maradona: van lam naar leeuw en opgejaagd wild

Toen Diego Maradona na een mislukt en pijnlijk verblijf bij FC Barcelona tekende bij SSC Napoli, een van de armste clubs van Italië, moest hij meteen enkele teleurstellingen verwerken. ,,Ik verwachtte een huis, maar kreeg een appartement. Ik dacht een Ferrari te krijgen, maar werd met een Fiat afgescheept’’, zegt de Argentijnse voetballegende in het begin van de documentaire Maradona, die gisteravond in Cannes in wereldpremière ging.