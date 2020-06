‘Marc de Hond was altijd sharp en liet zich nooit kennen’

Het nieuws dat theatermaker/ rolstoelsporter Marc de Hond op 42-jarige leeftijd is overleden slaat in als een bom in zowel de showbizz- als de sportwereld. Omdat de Hond actief was als radioman, basketballer, schrijver en graag in het theater stond, laat hij een groot netwerk na. Een greep uit de reacties.