Marc-Marie Huijbregts steekt Roxeanne Hazes hart onder de riem: ‘Rachel geestelijk niet in orde’

Huijbregts begint de podcast door ‘kudo’s’ te zeggen tegen Roxeanne Hazes. ,,Want die vind ik superleuk namelijk”, legt de cabaretier uit. De twee leerden elkaar kennen toen Hazes een jaar in de huisband van De wereld draait door zat, waar Huijbregts tafelheer was.

,,Ten eerste: ze is superbeleefd en lief en aardig”, vertelt hij. ,,En zij laat altijd dat Hazes-drama helemaal aan zich voorbij gaan.” Huijbregts vertelt vervolgens over de uitspraken die Hazes onlangs deed in het programma Beste Zangers .

,,Toen had ze heel lief en aardig iets over haar moeder gezegd. Toen is die Rachel, die is geestelijk ook niet helemaal in orde, daar ontzettend over tekeer gegaan. En ik wil haar even een hart onder de riem steken. Dat zij zich nergens iets over aan moet trekken.”