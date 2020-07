Marc van der Linden opgenomen in ziekenhuis, tijdelijk niet bij Boulevard

RTL benadrukt dat Marcs afwezigheid tijdelijk is. Collega-royaltydeskundige Justine Marcella, die deze week meermaals in het programma te zien was, is dus geen vaste vervanger.



,,We zijn het royalty-team aan het uitbreiden, zoals we ook meer deskundigen hebben op het gebied van bijvoorbeeld lifestyle en crime’’, aldus een woordvoerster. Marcella laat weten niet op de hoogte te zijn geweest van Marcs opname.



Marc, zelf vanmiddag niet bereikbaar, twitterde dinsdag al dat hij in het VU Medisch Centrum in Amsterdam was. Vermoedelijk is hij daar dus opgenomen, het is onduidelijk waarom. Hij antwoordde online niet op volgers die vroegen hoe het met hem gaat. De uitgever van zijn blad Royalty Magazine was vanmiddag eveneens niet bereikbaar.