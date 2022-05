Marcel Gelauff stopt als hoofdredacteur van NOS Nieuws

Gelauff stelt dat het belangrijk is dat er ‘na enige tijd een nieuwe hoofdredacteur komt’. ,,Iemand die weer eigen en andere accenten kan zetten.” Bovendien breekt er voor de 64-jarige Gelauff een nieuwe periode in zijn leven aan, zo zegt hij. ,,Met een nieuwe vrijheid die ik graag wil omarmen. Ik ben gezond, voel me sterk en dan is het jaar waarin ik 65 word een goed moment om te stoppen.”