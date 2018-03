Marcel Veenendaal wil in It Takes 2 onbevangenheid zingende BN'ers zien

Di-rect-frontman Marcel Veenendaal wil dat zijn protegés in het RTL-zangprogramma It Takes 2 zo onbevangen als een kind op het podium staan. Dan kunnen er krachten loskomen die kunnen helpen bij de optredens, denkt hij.

,,Ik vraag echt aan mijn kandidaten: trek eens een oud fotoboek open van jezelf. Kijk naar je kinderfoto's want ik wil dat je dat kind meebrengt", vertelt Marcel. ,,Ik wil die onbevangenheid zien, die speelsheid. Iemand die nog onbedorven is, nog onbevlekt en nog niet pijn is gedaan." Pas daarna kan er 'geschilderd of gevingerverfd' worden, aldus de zanger.

Volgens Veenendaal kunnen de BN'ers die allemaal voor het eerst op televisie gaan zingen veel kracht uit zichzelf putten door terug te gaan naar hun kindertijd. ,,Ik denk dat het podium net als de box is met alle belletjes, dingetjes en spiegeltjes. Het is de perfecte plek om jezelf te kunnen vermaken. Genieten staat centraal."

Dat denkt ook Romy Monteiro, die net als Marcel haar debuut maakt als professional in It Takes 2. ,,Dit programma staat vooral voor genieten op het podium, je hart laten spreken", zegt ze. Ook Trijntje Oosterhuis, die er voor de derde keer bij is als prof, heeft nog wel een goede tip voor de deelnemers. ,,Maak het niet ingewikkelder dan het is. Ga gewoon shinen. Dan kan je mensen in hun hart raken", geeft ze de BN'ers mee.

Dit seizoen laten Leo Alkemade, Jörgen Raymann, Bert van Leeuwen, Mika van Leeuwen, Eva Cleven, Dionne Slagter, Evi Hanssen, Robin Martens en Marieke Elsinga de tv-kijker kennismaken met hun nog onontdekte zangtalent. De eerste show wordt zaterdag uitgezonden op RTL 4. Dan is te zien met wie Marcel, Romy en Trijntje de zangcompetitie aangaan.

De drie zijn stiekem behoorlijk fanatiek, maar een echte wedstrijd maken ze er niet van. ,,Zelfs als je Mens erger je niet speelt is winnen leuk", zegt Marcel. ,,Maar in deze context is winnen het hoogst haalbare voor de kandidaten. En dat is dan voor ons weer mooi meegenomen." Romy: ,,Ik denk dat wij ook al gewonnen hebben als je een enorme groei kan laten zien. Als je alles uit je kandidaat hebt gehaald wat er uit te halen viel en dat je daar heel trots op kan zijn."