Marco aan de slag met machinegeweer en André maakt Bridget gek

De maandagochtend kan voor Bridget Maasland niet beter beginnen. Haar lief André Hazes deelt een kiekje van zijn gespierde torso en zij reageert direct: ‘maak me gek!’.

Wat doet Marco Borsato met een AK47-machinegeweer in de hand? Nee, de vredelievende Warchild-ambassadeur is niet ineens gek geworden: samen met goudsmid Bas Verdonk smelt hij wapens om voor speciale armbanden. Van de opbrengst worden kinderen uit oorlogsgebieden geholpen.

De 4-jarige dochter Maël van Trijntje Oosterhuis is de enige échte diva in huis en de zangeres is dol van geluk met het meisje.