Marco Bakker over dodelijk auto-ongeluk dat hij veroorzaakte: ‘Die klap, vergeet ik nooit meer’

De zanger gaf destijds kort na het drama aan De Telegraaf een eenmalig interview waarin hij vertelde dat een technisch mankement aan de cruise control ertoe leidde dat hij met hoge snelheid over het parkeerdek schoot. In het boek Marco Bakker – Het complete verhaal beschrijft hij wat er gebeurde. ,,Mijn auto sloeg plotseling op hol. (…) Aan dat moment heb ik traumatische herinneringen overgehouden. Ik zag voor me een groep kinderen lopen die ik op het nippertje kon ontwijken. Vervolgens reed de auto in volle vaart op twee pilaren af. Tijdens die laatste seconden, voordat mijn auto tegen een portiersloge op de tweede ring tot stilstand kwam, zag ik twee mensen voor me. De klap die daarop volgde, zal ik nooit meer vergeten. Het was afschuwelijk.’’ De rechter veroordeelde Bakker een jaar na het ongeval wegens dood door schuld tot 240 uur dienstverlening en een jaar rijontzegging. Volgens de rechtbank ontbrak elk bewijs voor een technisch defect en bovendien had Bakker te veel alcohol genuttigd. Omdat de bloedproef te laat was afgenomen, kon deze niet meer als bewijs dienen, maar de rechter liet het wel meewegen. Bakker schrijft in zijn boek dat hij die middag twee glazen wodka had gedronken. ,,De enige fout die ik heb gemaakt’’, stelt Bakker, die nog altijd overtuigd is van de defecte cruise control.

Trauma

De helft van het twaalf hoofdstukken tellende boek staat in het teken van het ongeluk uit 1997. Het werd een trauma voor Bakker en zijn vrouw Willeke van Ammelrooy, die zich helemaal onderdompelde in vooral de technische kant van het drama. ,,Willeke heeft veel soortgelijke voorvallen door de jaren heen verzameld’’, zegt Bakker in het boek. ,,Dat vuistdikke pak papier hebben we allemaal bewaard. Zij wil na mijn dood een boek over het ongeluk schrijven.’’



Bakker kijkt ook terug op een ontmoeting, een aantal jaren na het ongeval, met de tweelingzus van de overleden vrouw. ,,Het was een fijn gesprek. Natuurlijk kon ik haar haar tweelingzus niet meer teruggeven, maar het feit dat we over het verleden hebben kunnen praten, was heel fijn. Voor beide kanten.’’ In het boek staat dat er de laatste jaren geen contact meer is met de nabestaanden. ,,Dat was ook niet meer nodig en ook zij hadden er geen behoefte meer aan.’’



