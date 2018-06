Marco Borsato en Sacha de Boer op zoek naar de mooiste foto van 2018

Voormalig journalist Sacha de Boer (51), al vijf jaar professioneel fotograaf zit dit jaar voor de de vierde keer in de jury. Ze blijft zich keer op keer verbazen over de inzendingen. ,,Ik dacht vorig jaar vaak genoeg: 'Hè, deze wedstrijd is toch voor amateurs? De kwaliteit is vaak zó hoog." Andersom vindt ze inzendingen soms ook 'erg lief'. ,,Iedereen mag inzenden, dus je krijgt ook foto's die voor de maker waarschijnlijk veel betekenen, maar die kwalitatief van een minder niveau zijn. Zo wilde mijn eigen vader ooit een foto insturen van mij als driejarig meisje op het strand. Hij vond hem prachtig, maar ik dacht alleen maar 'why?'. Toch zijn ook die inzendingen leuk om te zien. Ze zullen alleen niet winnen."



Voor De Boer is fotograferen 'net zo belangrijk als ademhalen'. Tijdens de inzendingen kijkt ze onder meer naar lichaamstaal, en de techniek achter de foto. ,,We beoordelen zonder dat we de achtergrond of de maker van de foto kennen. Het gaat echt om de kwaliteit. Het verhaal achter de foto, die we later horen, is echt een bonus."