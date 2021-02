Marco Borsato in gesprek met fans: ‘Het belangrijkste is om de draad weer op te pakken’

De zanger praatte met z’n fans over z’n duikleven - privévragen waren niet toegestaan. Zo kwamen we te weten dat Borsato zich helemaal zichzelf voelt onder water. ,,Als ik duik, ben ik niet zo bezig met wie ik ben”, vertelde hij. ,,Ik ben dan echt even gewoon Marco, de privépersoon.” Het duiken maakt hem ook emotioneel, gaf de zanger toe. ,,Ik wilde heel graag ooit een manta (een grote rog, red.) zien. Daar heb ik jaren over gedaan. Ik ben ooit met Johnny De Mol naar de Malediven gegaan om die manta te vinden. Toen ik hem inderdaad ook zag - en hij is best groot, moet ik bekennen - had ik wel tranen in m’n duikbril staan.”