Marco Borsato krijgt kijkers Het Mooiste Liedje aan het huilen

Op de muziekshow, die qua format veel weg heeft van het AVROTROS-programma Beste Zangers, stemden gisteravond 450.000 kijkers af. Sommigen lieten via sociale media weten een diepe buiging voor Borsato te maken. Ook Beste Zangers-presentator Jan Smit zat met natte ogen op de bank. ,,Wat een prachtige vertolking. Echt prachtig’’, liet de Volendamse hitzanger weten.



In Het mooiste Liedje, waarvan Johnny de Mol de presentator is, brengen elke week bekende zangers, waaronder Marco Borsato, Glennis Grace en Tino Martin, twee grote hits van eigen bodem ten gehore. Borsato zorgde gisteren tijdens de eerste noten van Zeg me dat het niet zo is - dat Boeijen uitbracht in 1990 - direct voor een dikke keel. Niet alleen het publiek was zichtbaar geroerd, ook deelnemers Loes Haverkort, Samantha Steenwijk, Berget Lewis, Brace en Jeroen van der Boom hielden het niet droog.