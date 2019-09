Marco Borsato neemt afscheid en Wendy van Dijk verwelkomt familielid

Helikopter­dra­ma bij muziekfes­ti­val, vijf bezoekers overleden: ‘We zijn in shock’

15:52 Een ongeval met een helikopter heeft in Noorwegen aan zes mensen het leven gekost. Het gaat om vijf bezoekers van een Noors festival en een Zweedse piloot, lieten lokale autoriteiten vandaag weten. ,,Het is diep tragisch wat er is gebeurd en we zijn allemaal in shock”, meldt de festivalorganisatie in een statement.