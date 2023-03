Marco Borsato niet vervolgd voor misstanden The Voice, maar nog niet van justitie af

Marco Borsato wordt niet vervolgd voor zijn vermeende misstanden bij talentenshow The Voice of Holland . Toch is hij nog niet helemaal van justitie af.

Het imago van de zanger ging vorig jaar januari aan diggelen toen in de uitzending van Boos meerdere kandidaten en medewerkers van The Voice beweerden dat hij hen had betast. Drie van hen waren minderjarig. Iemand die betrokken is bij de show deed ook aangifte tegen hem wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het Openbaar Ministerie maakte maandag bekend in die zaak niet over te gaan tot vervolging. De verklaring van het slachtoffer wordt niet ondersteund door een tweede bewijsmiddel.

Borsato wil zelf niet reageren op het nieuws. ,,Hij heeft met instemming kennis genomen van het besluit en wil het daar verder bij laten,” zegt zijn advocaat Geert-Jan Knoops die de zanger samen met zijn vrouw Carrie bijstaat.

Met dit sepot is het Voice-dossier voor Borsato afgerond, maar er ligt nog wel een andere zedenaangifte tegen hem waarover het Openbaar Ministerie nog geen beslissing heeft genomen. Een maand voor de Boos-uitzending deed een 22-jarig meisje aangifte tegen hem vanwege onzedelijke betastingen. Ze is de dochter van een vrouw die meer dan 25 jaar met hem was bevriend en hem assisteerde op fanclubdagen. Het meisje kent de zanger ook al haar hele leven en zegt te zijn betast tussen 2014 en 2019.

Dagboek

De moeder vertelde in een interview met de Telegraaf dat ze de vriendschap met Borsato in 2019 beëindigde. De officiële reden, die ze in een lange afscheidsbrief aan vrienden en bekenden stuurde, was dat ze de thuissituatie niet meer goed kon combineren met het werken voor Borsato. Later verklaarde ze in een interview aan de Telegraaf dat ze het contact verbrak nadat ze in het dagboek van haar dochter had gelezen over zijn handtastelijkheden. Borsato zou volgens haar ook bij sessies met psychologen zijn geweest waarbij hij huilend zijn verontschuldigingen zou hebben aangeboden.

Marco Borsato heeft deze aantijgingen altijd stellig ontkend en deed zelf aangifte van smaad en laster. Waarom deze zaak nog altijd wordt onderzocht, is niet duidelijk.

Borsato lag voor deze aangifte al langer onder vuur bij de zogenoemde juicekanalen. Die verspreidden ongefilterde roddels over Borsato en meldden dat hij grensoverschrijdend gedrag zou vertonen bij meisjes in de leeftijd van 13 tot 15 jaar. Zijn advocaat Geert-Jan Knoops vroeg toen het Openbaar Ministerie onderzoek te gaan doen naar de bron van de insinuaties.