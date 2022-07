Marco Borsato onderbreekt mediastilte voor zoon Luca

Marco Borsato ligt onder vuur nadat eind vorig jaar via diverse juicekanalen geruchten naar buiten kwamen over grensoverschrijdend seksueel gedrag bij kandidaten van The Voice kids. Later volgde een aangifte door een vrouw die stelt op haar vijftiende onzedelijk betast te zijn door de zanger. Vanaf dat moment heeft de zanger al zijn publieke activiteiten stilgelegd, zijn laatste berichten plaatste hij afgelopen november.

Ook Leontine Ruiters, de moeder van Luca, deelt vrijdag een bericht over zijn single Private Party. Volgens haar is het nummer ‘een boodschap van hoop, geruststelling, dat het oké is om kwetsbaar te zijn en dat het goed is om de tijd te nemen, om stil te staan en keuzes te maken die goed en kloppend zijn'. zo schrijft ze op Instagram. ‘Dit raakt mij ontzettend omdat ik hier veel in herken en dat onze zoon hier over zingt en zich kwetsbaar durft op te stellen emotioneert me enorm. Jouw naam Luca, betekent 'licht’ en jij mag nu je eigen plek in ‘t licht opzoeken'.