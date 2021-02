Marco Borsato verklaart zijn Leontine de liefde: ‘Nog altijd mijn Valentijn’

De afgelopen tijd sijpelden al een paar keer berichten naar buiten waaruit blijkt dat Marco en Leontine nog op goede voet met elkaar staan. Na een huwelijk van 23 jaar volgde ruim een jaar geleden de breuk . Nederlands bekende zanger kampte met een burn-out en moest ook nog een oude affaire met pianiste Iris Hond toegeven. Hij verdween volledig uit de spotlights. Tot oudejaarsavond, waarin hij ook al met een liefdevol bericht kwam voor zijn Leontine: ‘We laten de vorm los. En we blijven toch een eenheid’, schreef hij toen op Instagram. Aan het begin van 2021 postte Leontine dan weer een foto van een vlinder die zich in 2021 ontpopt . Daarop reageerde Marco: ‘Je hoeft niet meteen een vlinder te zijn’, citerend uit zijn nummer Vlinders uit 2004. ‘Het komt allemaal goed, wacht nou maar af wat de tijd met je doet. Het is nu nog te vroeg, alles wat groot is, begon ooit klein. Je hoeft niet meteen een vlinder te zijn.’

Huwelijksdag

En vandaag op de dag van de liefde, Valentijnsdag, komt daar nog een grote boodschap vol romantiek overheen. In een uitgebreid bericht op Instagram verklaart hij zijn Leontine de liefde. ‘Valentijnsdag is een dag dat je geliefde al dan niet anoniem even in het zonnetje zet. Of in ieder geval even laat weten dat je aan hem of haar hebt gedacht', schrijft hij. ‘Zij is nog altijd mijn Valentijn!’



Daarbij neemt de Alkmaarder zijn fans mee in een foto-album van hem en Leontine. Bij foto's waarop de twee elkaar kussen, valt de tekst ‘mijn grote liefde’ te lezen. Ook zijn er beelden te zien van hun huwelijksdag in Venetië te zien, waarbij hij in het Engels schrijft: ‘De dag die ik nooit vergeet'. Hij sluit de romantische beelden af met de boodschap: ‘Ik mis je Tien'.