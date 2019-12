Marco, Davina en Armin op 1 in Belgische top 1000 aller tijden

De populariteit van Hoe Het Danst steeg deze zomer in België tot grote hoogte. De Nederlandse productie ging maar liefst tien weken aan kop in de Vlaamse hitparade. Daarmee verbraken de drie het record van Bløf en Geike Arnaert, die het met hun Zoutelande zes weken wisten vol te houden.



Nu de zomer voorbij is, blijkt het nummer nog steeds in trek bij luisteraars van het Vlaamse Qmusic. In de hitlijst De Favoriete 1000 staat Hoe Het Danst op de bovenste plek. Klassiekers als Bohemian Rhapsody (plek 3), Fix You (plek 5) en Thunderstruck (plek 9).