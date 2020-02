Marco en Leontine Borsato na 23 jaar uit elkaar: ‘Dankbaar voor mooie jaren’

Marco Borsato (53) was sinds 1998 getrouwd met Leontine. De geruchten over een eventuele break-up gingen al een tijdje rond. Afgelopen oktober gaf de zanger al toe dat hij een affaire had gehad met pianiste Iris Hond. ‘Het besef hoeveel wij van elkaar houden en het kritisch naar onszelf blijven kijken heeft ons, na een huwelijk van inmiddels 22 jaar, sterker gemaakt dan ooit’, luidde toen het statement. Nu schrijft hij: ‘Na een huwelijk van meer dan twintig jaar hebben we met pijn in onze harten besloten om uit elkaar te gaan.’ Sinds begin januari had Marco zich al teruggetrokken uit de spotlights vanwege een burn-out. ,,De impact van alles wat er de laatste jaren is gebeurd, heb ik toch niet in zijn geheel verwerkt. Ik heb langere tijd nodig om me weer helemaal op te laden voordat ik er weer vol voor kan gaan”, zei hij daarover. Op dat moment werden de geruchten steeds sterker dat het vroegere droomhuwelijk tussen Marco en Leontine op klappen stond.

Sprookjeshuwelijk

Toen Marco doorbrak bij de Soundmixshow vormde hij nog een stel met Denise Boekhof. Na zes jaar samen te zijn geweest sneuvelde de relatie in 1996. Denise was verliefd geworden op ondernemer Robert Jan de Boer.



Marco en Leontine werden in de Wassenaarse villa van Hans en Connie Breukhoven aan elkaar gekoppeld. Tijdens een diner sloeg de vonk over en korte tijd later al vroeg Marco zijn Leontine ten huwelijk. ,,De eerste keer dat we elkaar zagen, hadden we allebei nog een relatie", vertelde Leontine over hun eerste ontmoeting in de Libelle. ,,Het was de laatste avond dat ik bij het Rad van Fortuin werkte en ik moest hem een of andere award uitreiken. Natuurlijk vonden we elkaar aardig, maar niets meer dan dat. Toen ik hem voor de tweede keer ontmoette, had ik al twee jaar geen relatie meer en hij was ook net weer alleen.”



In Venetië beleefden Marco en Leontine op 22 mei 1998 een sprookjeshuwelijk. Vijftien jaar later deden de twee hun huwelijksdag nog eens over met hun drie kinderen. ,,Zo gingen we naar de kerk waar we elkaar vijftien jaar geleden het jawoord gaven, aten we bij het restaurant waar we dit destijds met onze familie en vrienden vierden en ook maakten we een soortgelijke gondeltocht door de prachtige kanalen van Venetië”, schreef Marco toen.



Marco en Leontine hebben samen drie kinderen. In november 1998 werden de twee ouders van zoon Luca, in 2001 werd zoon Senna geboren, een jaar later kwam dochter Jada op de wereld.