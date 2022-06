Marco Verhoef over zijn naamgenoot: ‘Het leukste is als hij een fout maakt’

Na zware tijd mooi nieuws voor Anouk Hoogendijk: tweede kindje op komst

Anouk Hoogendijk is opnieuw in verwachting. Eerder deelde de voormalig voetbalprof openhartig over de miskramen die ze kreeg, maar met een kiekje van zoontje Sonny met een echofoto in zijn achterzak, maakt ze nu het blijde nieuws wereldkundig.

