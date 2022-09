Marcus Mumford zingt op zijn eerste soloalbum recht vanuit zijn ziel

receIn onze playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on demand-films, series, albums en podcasts. Wat moet je (niet) gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag het solo-album van Marcus Mumford.

Marcus Mumford - (self-titled) Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Album (pop)



Voor het eerst maakte Marcus Mumford een plaat zonder Mumford & Sons, iets wat hij zelf nauwelijks in de gaten had. In interviews vertelde de 35-jarige zanger dat hij de bandleden de eerste liedjes die hij had geschreven toestuurde met daarbij de boodschap dat hij eraan twijfelde of dit wel een ‘band-ding’ was. De anderen waren duidelijk in hun reactie: dit moet je solo doen.

De liedjes die Marcus Mumford schreef, zijn dan ook zeer persoonlijk. Het mooie openingsnummer Cannibal, het eerste dat hij componeerde, is daar een voortreffelijk voorbeeld van. Zo'n dertig jaar liep Mumford rond met een geheim dat hij pas kwijt kon toen hij het in een liedtekst goot. Dat hij op zijn 6de seksueel werd misbruikt, vertelde hij zelfs zijn moeder niet.

Gesprek

Tijdens de coronapandemie trok zij bij hem in en door de muur heen hoorde ze haar zoon Cannibal componeren. Door te luisteren naar het nummer leerde ze over het misbruik. Het gesprek tussen moeder en zoon dat daarover volgde, vatte hij samen in Grace, het tweede lied op het album. Dat staat vol met rake composities, gezongen vanuit Mumfords ziel.

De tien liedjes gaan over helen, niet over trauma's, zegt Mumford zelf. Iedere luisteraar zal daar eigen gevoelens bij hebben, maar zolang hij pareltjes maakt als Cannibal, How en Only Child mag het helingsproces van Marcus Mumford nog wel even blijven voortduren.

