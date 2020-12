Marga Bult blijft ook na de coronacrisis haar werk in de zorg combineren met zangcarrière

De 64-jarige Bult werkte na een oproep in een zorghotel voor coronapatiënten in Noord-Brabant. Na bijscholing kon de zangeres, die jaren als verpleegkundige heeft gewerkt, aan de slag op de palliatieve afdeling. ,,Het was zo heftig en hectisch. Als er drie mensen overleden, was het soms ook zo dat er alweer drie nieuwe patiënten op de afdeling bij kwamen”, vertelt ze aan RTV Oost.

De zangeres vond het fijn om te kunnen helpen. ,,Iedereen helpt elkaar. Of dat nou mentale ondersteuning was of het overnemen van diensten, iedereen zag de urgentie van deze crisis in. We moesten het met elkaar doen.”

Ruimte voor plezier

De werkdagen waren niet alleen maar zwaar. ,,Toen sommige patiënten ontdekten dat ik Marga Bult was, heb ik met ze gezongen. Er was ook ruimte voor plezier, hoe groot dat contrast ook was.”

Hoewel Bult vanwege de coronacrisis koos om terug te keren in de zorg, wil ze het werk blijven doen. ,,Ik ga mijn werk in de zorg permanent combineren met mijn zangcarrière, mocht dat ooit weer opstarten. Dat is toch een prachtige combinatie?”