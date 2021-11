Margriet van der Linden zorgde al voor veel ongemakkelijke momenten, maar dit spande de kroon

Tiny House Battle Ruim 700.000 kijkers zien hoe Boy met zwangere vriendin en peuter in tiny house trekt

Rust, ruimte en natuur. Dat is waar Boy en Sanne naar verlangen. In een gloednieuwe aflevering van Tiny House Battle, dat gisteravond goed was voor 724.000 kijkers, koos het Amsterdamse stel er daarom voor om hun ruime woning in te ruilen voor een tiny house. En dat met een rondlopende peuter én een baby op komst.

16 november