Mariah Carey feliciteert Lil Nas X (en zijn Nederlandse producer) met record

Het hoogst haalbare tot nu toe was zestien weken. Dat kregen Mariah Carey en Boyz II Men in 1995/96 voor elkaar met One Sweet Day. Mariah feliciteerde Lil Nas X vrolijk via een tweet met daarin een gefotoshopte foto waarin zij letterlijk de fakkel aan de rapper doorgeeft. ,,Liefs en gefeliciteerd met het breken van het langstlopende record in de geschiedenis van de muziek", schrijft Mariah bij de foto. ,,We waren gezegend dat we het record mochten houden met een nummer dat zo veel voor ons en anderen heeft betekend. Ga zo door!”