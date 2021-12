Mariah Carey schrijft hitlijstgeschiedenis met kerstklassieker

Hoewel het kerstnummer al uit 1994 stamt, klimt het liedje sindsdien omhoog in de charts. In 2017 stond All I Want for Christmas Is You voor het eerst in de top 10. In 2019 en vorig jaar scoorde het nummer een eerste plaats. ,,Ik weet niet wat ik moet zeggen. Dit doet me zoveel. Ik ben dit met mijn kinderen aan het vieren”, laat Carey weten in een spraakbericht op Twitter. ,,Ik ben zo dankbaar dat mensen die liedje altijd hebben gesteund, in goede en in slechte tijden, in al die jaren.”