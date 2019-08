‘Mariah Carey wilde ooit twaalf labradorpuppy's in haar kleedkamer’

Mariah zou langskomen in een Britse talkshow en liet van tevoren wel even weten in welke staat haar kleedkamer moest zijn. ,,Een van de verzoeken die we van haar team kregen, voordat ze zou optreden bij de zender, was dat er in haar kleedkamer twaalf witte labradorpuppy's moesten zitten”, vertelde Ian lachend in het programma Celebrity Name Game.