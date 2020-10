Marie Fredriksson na haar dood te horen op nieuwe Roxette-singles

Roxette-zangeres Marie Fredriksson overleed in december, maar de Zweedse heeft vier jaar terug nog twee tot nu toe onbekende nummers opgenomen met haar kompaan Per Gessle. Vanmiddag lanceerde Roxette de videoclip van de nieuwe single Let you heart dance with me . Binnenkort volgt ook het tweede nummer (Piece of Cake) en daarna komt Roxette met Bag of Trix , een collectie van niet eerder uitgebracht materiaal.

Het aanstekelijke Let your heart dance with me bleef over van de opnamesessies voor Good Karma, het tiende en laatste studioalbum dat het Zweedse popduo in 2016 uitbracht. Het nummer, voorzien van vrolijke fluitbegeleiding, past helemaal in de Roxette-traditie. ,,Ik wilde een lied met een soort Give Peace a Chance-vibe maken, maar dan op een moderne manier’’, zegt Gessle vrijdagmiddag voor de lancering van de clip. Daarin zijn veel privébeelden te zien, vooral gemaakt door Gessles vrouw, van het touren in de jaren 90.

Volgens de 61-jarige Gessle bleef het nummer over van de albumopnames van Good Karma en is het pas dit jaar afgemaakt. ,,Niet alle nummers die je schrijft halen een album. Soms heb je te veel van dezelfde soort, of soms voelen andere liedjes beter. Ik vind Let you heart dance with me een goed nummer, maar in 2016 voelde het niet zo goed als nu.’’ Ook Piece of Cake is dit jaar afgemixt.

Roxette voortzetten is zonder Fredriksson onmogelijk, vindt Gessle. ,,Maar in de archieven zat genoeg om serieus naar te kijken. Nog meer nieuwe studio-opnames zijn er niet meer volgens mij, maar er is nog veel livemateriaal en er zijn bijzondere versies van bekende nummers. Die zijn bijvoorbeeld akoestisch, of opgenomen in het Zweeds of Spaans. Op Bag of Trix brengen we straks een verzameling. Mijn persoonlijke favoriet? Een remix van een Amerikaanse producer van Soul Deep, een nummer van het album Joyride. We missen Marie allemaal, maar mijn hart gaat wel sneller kloppen als ik dit allemaal terugzie en -luister.’’

