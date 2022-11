Marieke Elsinga bevallen van zoon Jip: ‘Hij is een droombaby’

met video Beroemdste kerstboom van VS opgezet in New York

In de Amerikaanse stad New York is het kerstseizoen aangebroken met de komst van de legendarische kerstboom, die zaterdag (lokale tijd) is opgezet voor Rockefeller Center. Dit jaar is er gekozen voor een ongeveer 90 jaar oude en 25 meter hoge spar uit het noorden van de staat New York.

13 november