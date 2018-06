Marieke Elsinga blijft nog twee jaar bij RTL

Keiharde tweet John Cleese schiet Vlaams theater in verkeerde keelgat

11:46 De Ethias Arena in de Vlaamse plaats Hasselt heeft vandaag verbaasd gereageerd op een beledigende tweet van de Britse komiek en acteur John Cleese (78) die het Belgische publiek 'lui, dik en met bier doordrenkt' noemt. ,,We herkennen ons absoluut niet in die typering'', benadrukt een woordvoerster van het theater.