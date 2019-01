Marieke Elsinga grapt over vete Mattie bij RadioRing: ‘Ik bedank Wietze’

Elsinga sleepte bij het jaarlijkse RadioRing-gala de prijs in de wacht voor de beste vrouwelijke dj van het afgelopen jaar. In haar dankwoord beschreef ze haar professionele pad, dat haar van de lokale omroep via Qmusic en RTL Late Night terug naar Qmusic leidde.



,,Er is natuurlijk maar één iemand die ik echt het allermeest wil bedanken’’, zei ze tegen het einde van haar speech. ,,Één man, die ik écht moet noemen... en dat is Wietze. Dankjewel dat je naar 538 bent gegaan’’, grapte ze, waarna de zaal haar op applaus trakteerde.



Ze bedankte ook haar maatje Mattie. ,,You always got my back, ik ben dol op je’’, zei ze. ,,Ik kan niet uitleggen hoe blij ik ben dat ik dit programma samen met jou doe’’, verwees ze naar de ochtendshow. ,,Ik hoop dat we het nog ik weet niet hoe lang mogen doen. Deze prijs is voor de helft voor jou, want jij zit achter de knoppen, jij schijnt de schijnwerper op mij, zodat ik kan shinen. Het wordt een wisselbokaal.’’



