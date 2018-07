Marieke Elsinga: Grote handen van Rutte zijn me nooit opgevallen

In RTL Boulevard is vanavond even consternatie ontstaan toen royaltyverslaggever Marc van der Linden tijdens een item over Mark Rutte constateerde dat de minister-president 'enorm' grote handen heeft.

,,Heb je zijn handen wel eens gezien? Het zijn echt kolenschoppen'', riep hij naar Boulevard-reporter Marieke Elsinga, die vervolgens niets meer kon dan in de lach schieten.

Want Van der Linden was even vergeten dat Rutte en de Amsterdamse brunette elkaar goed kennen nadat ze vorig jaar een spraakmakend Valentijnsinterview gaven aan maandblad LINDA.

Volledig scherm Beau van Erven Dorens legt Marieke Elsinga het vuur aan de schenen. © RTL Boulevard-presentator Beau van Erven Dorens eiste na de opmerking van Van der Linden aan de desk antwoord van zijn vrouwelijke collega. ,,Wat wéét jij er van? Wat weet jij van de handen van Mark Rutte?'', drong hij aan terwijl Elsinga niet meer bijkwam van de lach. ,,Niks... Niks!'', reageerde ze toen ze weer een beetje bij haar positieven was gekomen. ,,Ik heb er nooit op gelet, echt niet!''



Reden voor het gespreksonderwerp was het bezoek van de minister-president gisteren aan de Amerikaanse president Trump. De gevreesde ferme handdruk van Trump bleek geen probleem voor onze Rutte.

Liefdesbaby

Elsinga en Rutte spraken vorig jaar vrijmoedig over hun beider status als vrijgezel en flirten over de kans dat ze een relatie aangaan. Kort daarna noemde de minister-president Elsinga 'een fantastische vrouw', waardoor de geruchten werden gevoed dat er iets moois bloeide.

In het interview fantaseerde de televisie- en radiomaakster zelfs over een liefdesbaby, die dit jaar geboren zou worden. Op de vraag of luiers verschonen en minister-president zijn kan samengaan, liet ze weten: ,,Natuurlijk. Dat is een kwestie van goede planning. Ik zie bij vrienden dat het spitsuur is. Dus het wordt wel aanpoten, met die kleine Mark van ons en die drukke banen, maar: dat regelen we.''

Pas eind vorig jaar ontkende Elsinga alle aannames. Tegen 100% NL zei ze: ,,Mark is een hele leuke, aimabele en vriendelijke man, maar er is niks amoureus tussen ons. We hadden een te gekke fotoshoot en interview samen en het klikte hartstikke goed tussen ons. Het is grappig dat iedereen ernaar blijft vragen.''