Marieke Elsinga heeft heftige jeuk sinds zwangerschap: ‘Kraamtijd is zalig, maar heb ook verdriet’

Zangeres Anita Pointer (74) van The Pointer Sisters overleden

Anita Pointer, een van de vier leden van de groep The Pointer Sisters, is zaterdag op 74-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie meegedeeld via een statement. Volgens haar publicist, Rogel Neal, overleed ze in haar huis in Beverly Hills aan de gevolgen van kanker, omringd door haar familie.

1 januari