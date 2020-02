Marieke Elsinga is verliefd

Video Zo klinkt No Time To Die, het Bond-num­mer van Billie Eilish

8:04 De Amerikaanse zangeres Billie Eilish heeft de titelsong van de nieuwe James Bond-film, No Time To Die, online gezet. Het gelijknamige nummer is een ballad met een klassieke 007-sound. ,,Het voelt gek om hier deel van te mogen uitmaken”, laat de 18-jarige weten in een verklaring.