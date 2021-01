Marieke Elsinga stoort zich aan opmerkelijke verslaving van haar liefje Sander

Heel bewust houdt presentatrice Marieke Elsinga (34) haar vriend uit de publiciteit. Maar soms wil ze wel eens wat weetjes over Sander, met wie ze bijna een jaar samen is, loslaten. Zoals vandaag, in de radioshow die ze samen met Mattie Valk maakt op Qmusic.

Marieke, die voordat ze iets met Sander kreeg, tien jaar vrijgezel was, zei op Valentijnsdag plots dat ze een vriend had. Meer dan dat het pril was, wilde ze er niet over kwijt. Inmiddels weten we dat Sander niet in de media werkt, maar wetenschapper is.

In de ochtendshow Mattie & Marieke kreeg Mariekes goede vriend Mattie Valk het vanochtend voor elkaar hem tóch iets grappigs over het liefdesleven van zijn collega te ontfutselen. Zo vertelde hij dat zijn vriendin hem liever niet hoort zingen. ,,Dan zing ik bijvoorbeeld: Tell me lies... En dan krijg ik zo'n arm om me heen en zegt ze: Doe maar niet hè, schatje.’’ Waarop Marieke ook wel wilde delen wat haar enorm irriteert aan Sander. ,,Ik denk wel dat Sander zalvender of zachter is voor mij dan ik voor hem’’, gaf ze toe. ,,Ik vind echt dat hij erg veel gerookte amandelen eet. En dan zegt hij altijd: Maar lief, dat is heel gezond, dat zijn noten. En dan zeg ik: Niet in de hoeveelheid waarin jij ze naar binnen werkt.’’

Marieke verklapte vorig jaar aan het weekblad Vriendin dat ze haar grote liefde had leren kennen via een dating-app. Jaren geleden waren de twee al een match, maar het bleef bij wat berichtjes heen en weer. ,,Toen ik afgelopen najaar met een vriendin zat te scrollen, zei zij: Ik ken hem! Volgens mij is dat een vriend van mijn collega, laat mij maar even. Via die collega heeft ze hem geappt, en hij mij. Toen zijn we gaan kletsen, hebben afgesproken en het was meteen raak.”

