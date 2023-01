Marieke in ziekenhuis voor zwangerschapsjeuk en S10 maakt relatie Insta-officieel

Lubach trapt nieuw seizoen Avondshow af met 1,3 miljoen kijkers

De eerste aflevering van een nieuwe reeks van De Avondshow met Arjen Lubach is gisteravond door ruim 1,3 miljoen kijkers bekeken. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek vandaag. Daarmee staat de show van Arjen Lubach op de vijfde plaats in de lijst van best bekeken programma’s van maandag.

