Marieke leeft zich uit in darkroom en Wie is de Mol?-fans in de ban van groepsfoto

‘Zakelijke’ First Dates, kijker is getuige van sollicita­tie­ge­sprek

14:00 Een sollicitatiegesprek is een intieme en vaak zenuwslopende aangelegenheid, waarbij normaal gesproken nooit iemand meekijkt. SBS6 zet er nu de camera’s op voor het programma De Sollicitatie. Het resultaat is een soort zakelijke versie van First Dates, inclusief de ongemakkelijke stiltes.