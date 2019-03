Marieke over Mattie: ‘Compliment als mensen denken dat wij setje zijn’

Marieke zet sinds september vorig jaar vroeg de wekker om met Mattie de ochtendshow van Q te presenteren. Ze werd zes jaar geleden opgeleid door Qmusic, bouwde tussendoor een televisiecarrière op, maar bleef altijd contact met Mattie houden. ,,Wat ik echt zo leuk vind aan de ochtendshow, is dat ik om 9 uur ‘s ochtends al meer heb gelachen dan menig mens op een hele dag doet. En dan is het 9 uur. We hebben zo veel lol’', vat Marieke haar samenwerking met de Rotterdammer samen tegen Grazia.

De twee kunnen het zo goed met elkaar vinden dat ze ‘de hele dag’ appen. ,, En ’s avonds sturen we elkaar een voicememo van wat wie die dag hebben gedaan en hoe het gaat. Het is heel tof om iemand te hebben met wie je echt een team bent’', gaat Marieke verder. Over of ze vlinders voor haar collega voelt: ,,Ik vind het altijd een compliment als mensen denken dat wij een setje zijn.’'

Kwetsbaar

Quote Een chemie hoeft niet altijd verliefd­heid te betekenen Mattie Mattie vindt het ook fijn dat zijn ‘chemie’ met Marieke wordt gezien. ,,Maar een chemie hoeft niet altijd verliefdheid te betekenen. Als je met een man samenwerkt, zegt niemand: goh, ben je verliefd op hem? Dit is een beetje hetzelfde. We kunnen het heel goed met elkaar vinden en ze is een hartstikke goede vriendin van mij, maar als ik verliefd op haar zou worden, of zou zijn, dan wordt het voor de show zo kwetsbaar en dat is niet goed. Als ik dat gevoel zou hebben gehad, dan was ik denk ik niet aan het programma begonnen.’'