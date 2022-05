Mariëlle Tweebeeke prikte zo door het masker van Zelenski heen

Komediese­rie Jos wint kijkers, Amazing Grace minder in trek

De tweede aflevering van de komedieserie Jos, met Diederik Ebbinge in de hoofdrol, heeft meer kijkers getrokken dan de aftrap vorige week. Dat blijkt uit de cijfers van Stichting KijkOnderzoek. De eerste aflevering trok 347.000 kijkers, gisteren keken 460.000 mensen naar de tweede episode. Ebbinge speelt in Jos een man die altijd alleen maar het goede doet en daardoor vaak in ongemakkelijke situaties belandt. De serie is bedacht en geschreven door scenarist Anne Barnhoorn.

