Mariëlle Tweebeeke wint Sonja Barend Award 2022

Interview Milan probeert in film over volksheld Grutte Pier perfect Fries te spreken: ‘Sorry, heb m’n best gedaan’

Op de sterfdag van de Friese volksheld Grutte Pier komt er een film over hem uit. Voor Milan van Weelden (41) uit Zoetermeer is het zijn eerste hoofdrol in een speelfilm, die sinds zaterdag in de bioscoop draait. Dat hij geen Fries is, was kennelijk geen bezwaar. ,,Dan hadden ze maar een Fries moeten vinden die de rol beter kan spelen.’’

29 oktober