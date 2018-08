Marije en Ovan in tranen om winnen laatste weekopdracht Ollolai

Paul en Chantal, die een kliniek in pijnbestrijding willen beginnen, eindigden op de derde plaats. Klussers Daniëlle en Joey veroverden de tweede plaats. De plaatjes van fashiondesigners Marije en Ovan wonnen, waarmee de twee 4.000 euro in de wacht slepen die ze mogen gebruiken voor de modeshow die ze in Ollolai willen organiseren.

Grote show

Het werd Ovan even te veel toen hij realiseerde wat hem allemaal te wachten staat. ,,We hebben ons misschien een beetje verkeken op de show die wij uiteindelijk willen. Maar omdat we zo gretig zijn en alles groot willen maken, is dat een visitekaartje van ons aan Ollolai. Dat willen we niet half doen'', concludeerde hij in de aflevering van gisteravond. Het winnen van de prijs raakt hem erg. ,,Nu kunnen we eindelijk écht goed investeren.