Mariska Bauer getroffen door herseninfarct

Mariska Bauer (45), de vrouw van Frans, is deze week getroffen door een herseninfarct. Ze heeft enkele dagen in het ziekenhuis gelegen, maar is inmiddels thuis.

Dat meldt de familie vanavond op Instagram. ‘Voor ons als gezin is het jaar helaas niet zo goed begonnen’, valt te lezen op de accounts van Frans en Mariska. ‘Onze Mariska is deze week getroffen door een herseninfarct en we zijn enorm geschrokken. De komende tijd gaan we haar steunen en werken aan haar herstel.’

Mariska werd opgenomen in het Bravis Ziekenhuis, dat vestigingen heeft in Roosendaal en Bergen op Zoom. ‘Onze dank is groot aan het zorgpersoneel voor hun geweldige zorg’, aldus de familie. ‘Naar omstandigheden gaat het goed en we zijn blij dat ze vanaf vandaag weer thuis is.’

Onder het bericht regent het sterktewensen van collega’s, onder wie Quinty Trustfull, Ronnie Flex en Maradonnie. ‘Heel veel sterkte en een voorspoedig herstel voor Mariska!’ schrijft Jörgen Raymann. ‘Wat ontzettend naar, heel veel sterkte en beterschap’, voegt Luuk Ikink toe.



Bij een herseninfarct, ook wel beroerte genoemd, sluit een bloedstolsel een slagader in de hersenen af, waardoor een deel van het brein te weinig zuurstof en voeding krijgt. Dan ontstaan vaak uitvalsverschijnselen in het lichaam. De mond kan bijvoorbeeld gaan hangen, of de arm is gevoelloos.

Een infarct kan blijvende gevolgen hebben, afhankelijk van de ernst. Het kan gaan om verlamming, maar bijvoorbeeld ook moeite met concentreren, schrijft de Hartstichting. Zorgvuldige revalidatie is dan ook essentieel.

Frans (48) en Mariska, die de afgelopen jaren vaak samen te zien waren in reisprogramma’s, trouwden in 2008 en hebben samen vier zonen, Christiaan, Frans jr., Jan en Lucas. Zij delen hartjes onder het bericht over hun moeder.

