Mariska van Kolck en Tony Neef samen in musical over schnabbelartiesten

Mariska van Kolck en Tony Neef spelen de hoofdrollen in de nieuwe musical Haal het doek maar op - van Appelscha tot Zierikzee . De musical over artiesten op de schnabbeltoer is van januari tot mei 2020 in de Nederlandse theaters te zien, maakte producent De Graaf & Cornelissen Entertainment vandaag bekend.

Mariska speelt in de voorstelling de rol van hitzangeres Lonneke. Tony Neef speelt de rol van de ooit succesvolle zanger Rolf. In de musical ontmoeten beide personages elkaar op de begrafenis van een dierbare collega, waarna ze terug in de tijd gaan aan de hand van evergreens als Spiegelbeeld, Ritme van de regen, Heel even, Sophietje en Brandend zand.

Andere rollen zijn er voor Julia Berendse, Dook van Dijck, Willemijn ten Holt en Jordy van Loon. Dick van den Heuvel schreef het script van de nieuwe musical, die gaat over stiekeme verhoudingen tussen schnabbelende artiesten, ruzies in de kleedkamers en eindeloze busritten. Dick van den Heuvel schreef eerder onder meer Ramses en Was Getekend Annie M.G. Schmidt.

Artistiek directeur Hans Cornelissen zegt dat de musical Haal het doek maar op - van Appelscha tot Zierikzee past in de traditie van ander musicals waarin Nederlandstalige muziek prominent aanwezig was, zoals Volendam - de musical, de Zangeres, Liesbeth - de musical en Adèle, Conny, Jasperina - de Grote Drie. ,,Voor dit idee werden we geïnspireerd door bijvoorbeeld het bijzonder leuke boek De Schnabbeltoer van Henk van Gelder, het onderdeel Toppers van Toen bij het laatste concert van de Toppers en de uitzending van Andere Tijden over de tieneridolen uit de jaren zestig. Veel van de hits uit de jaren zestig en zeventig werden evergreens en zijn nog bijna dagelijks op de radio te horen”, zegt Cornelissen.

Andere nummers in de theatervoorstelling zijn Mallebabbe, Telkens weer, Sammy, Rocking Billy en Land van Maas en Waal, volgens Cornelissen een repertoire dat voor velen een guilty pleasure is. Haal het doek maar op - van Appelscha tot Zierikzee gaat op 23 januari in première in het DeLaMar Theater in Amsterdam.