Mariska van Kolck: Ik kleur Kniertje in met eigen ervaringen

Mariska van Kolck (55) bevindt zich in goed en bovenal groot gezelschap als vertolkster van de vissersvrouw Kniertje uit het befaamde toneelstuk van Herman Heijermans, dat in 1900 zijn eerste opvoering beleefde. Het sociaal-realistische werk is niet alleen in Nederland, maar ook buiten onze landsgrenzen gespeeld. In de Verenigde Staten en Polen, in Duitsland. Engeland, Frankrijk en zelfs in Senegal, waar een gezellig gezette ‘Africa Mamma’ in de huid van Kniertje kroop.