Mark Rutte doet boekje open over klunzig moment bij Beatrix

Wilfried de Jong over ontplof­fing na kortslui­ting in metrostati­on Oostplein: ‘We schrokken ons kapot’

15:44 Een metro op station Oostplein in Rotterdam is maandagmiddag ontruimd nadat een stroomverdeler van het voertuig in brand was gevlogen. Bij de brand kwam veel rook vrij. Er is niemand gewond geraakt. Wel zijn 28 passagiers nagekeken nadat zij rook hadden ingeademd, onder wie Wilfried de Jong. ,,We schrokken ons kapot.’’