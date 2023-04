Mark Rutte zegt nieuwe komst naar Vandaag inside af

Na de uitzending beloofde Rutte ‘nog eens terug te komen’ naar Vandaag inside . Dat zou woensdag zijn. Vorige week stelde ‘Gijp’ zich geërgerd te hebben aan zijn tafelgenoten Genee en Derksen tijdens die eerste uitzending met de premier. ,,Met drie man op hem inhakken en niet naar zijn antwoorden luisteren, waar gaat dat nog over? Als je hem volgende keer weer zo behandelt, blijf ik thuis”, sneerde Van der Gijp in een ijzige vrijdaguitzending.

De drie mannen zijn nog altijd in onderhandeling over een nieuw tweejarig contract (met een optie voor een derde jaar) dat onmiddellijk moet ingaan. Het is nog steeds de bedoeling dat het VI-trio komende vrijdag start met een langere show op SBS 6. In de praktijk komt het erop neer dat ze eerder beginnen en een langere uitzending maken met muzikale omlijsting. De vrijdageditie van Veronica offside, de voetbaltalkshow van Genee, is al uit de programmering gehaald.