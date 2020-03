Mark Wahlberg schrijft carrière toe aan celstraf

Al in een van de eerste scènes uit zijn nieuwe film Spenser Confidential belandt het personage van Mark Wahlberg, een temperamentvolle politieagent die een corrupte meerdere in elkaar slaat, in de gevangenis. Voor de acteur, die furore maakte in een imposant rijtje films als The Departed, The Fighter, Boogie Nights en Ted, moet die situatie die zich ook nog afspeelt in zijn geboortestad Boston heel herkenbaar zijn geweest.