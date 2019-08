Marlijn Weerdenburg: Alleen maar lief en gezellig zijn is niet interessant

192 Museum in Nijkerk houdt afscheids­feest­je op laatste dag

7:34 Het is precies negen jaar geleden dat de Nijkerkse omroep 192TV begon met uitzenden en op 31 augustus is het ook precies drie jaar geleden dat het bijbehorende 192 Museum, over de geschiedenis van Radio Veronica, werd geopend. Het museum moet nu de deuren sluiten, exact 45 jaar nadat voormalig piratenzender Veronica haar uitzendingen vanaf het schip de Norderney moest staken.